Premier League: FC Watford feuert Claudio Ranieri

Der FC Watford trennt sich von Trainer Claudio Ranieri nach elf Niederlagen in 14 Spielen. Die Entlassung des Italieners ist bereits die zweite in dieser Saison.

Der FC Watford hat sich von Ex-Meister-Coach Claudio Ranieri getrennt. Das bestätigte der Premier-League-Klub in einem offiziellen Statement am Montagabend. ( Service: Spielplan der Premier League )

Der Vorstand erkenne „Claudio als einen Mann von großer Integrität und Ehre an, der hier in der Vicarage Road immer für seine Bemühungen respektiert wird“, heißt es in dem Statement Watfords.