Egan Bernal nach Unfall in Kolumbien in Klinik

Egan Bernal befindet sich nach seinem Horror-Unfall in einer Klinik © Imago

Der frühere Tour-de-France-Gewinner Egan Bernal ist nach einem Trainingsunfall in seinem Heimatland Kolumbien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte sein britisches Ineos-Grenadiers-Team am Montag mit.