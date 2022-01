EM 2022: Viggo Kristjansson überrascht mit Island - vom Fußball-Profi zum Handball-Helden

Kristjansson überzeugt bei Handball-EM

Dass das Rückraum-Ass nicht nur in der stärksten Liga der Welt zu besonderen Leistungen fähig ist, beweist Kristjansson aktuell bei der EM in Ungarn und der Slowakei. Doch noch weitaus besonderer ist ein anderer Fakt seiner Vita. Der 28-Jährige hat nämlich auch bereits eine erfolgreiche Karriere als Fußballer hinter sich.

Im Alter zwischen 16 und 20 Jahren konzentrierte sich Kristjansson zunächst auf Fußball und spielte nicht nur in Islands Junioren-Nationalmannschaft. Mit Breidablik UBK spielte er in der isländischen Liga und sogar in der Europa League.

Kristjansson als Fußballer erfolgreich

Mit einem Sieg gegen Sturm Graz hatte der Verein 2013 aufhorchen lassen. „Als ich 15 Jahre alt war, war ich eigentlich schon ein großes Handballtalent. Dann aber habe ich bis ich 20 war meinen Kindheitstraum verfolgt, Fußballprofi zu werden. Ich habe mit meinem Klub in Island in der 1. Liga gespielt und in dieser Zeit auch ein paar Spiele in der Europa League bestritten“, erzählte Kristjansson in einem Interview des TBV Stuttgart. „Zudem durfte ich siebenmal für die Junioren-Nationalmannschaft im Fußball auflaufen.“