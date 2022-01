Handball-EM: Island unterliegt Kroatien nach Frankreich-Coup

Gegen Kroatien setzte es in Budapest eine späte 22:23 (12:10)-Niederlage, das Rennen um die Halbfinalteilnahme in Gruppe 1 bleibt offen. Dänemark (6 Punkte) führt, die Franzosen und Isländer (je 4) folgen punktgleich. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Nur die beiden besten Teams der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein. Am Abend tritt Dänemark in seinem vierten Gruppenspiel noch gegen die Niederlande an (18.00), Frankreich trifft auf Montenegro.