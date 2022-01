FIFA 22: Titel verteidigt! RBLZ_Umut ist eFootballer des Jahres 2021

Umut Gültekin hat es geschafft. Der 19-Jährige kann eine weitere Auszeichnung in seine Vitrine stellen und tritt damit in große Fußstapfen - seine eigenen.

Ehre, wem Ehre gebührt. Umut Gültekin hat sich bei der Wahl zum eFootballer des Jahres durchgesetzt. Die FIFA-Community hat den Pro von RB Leipzig damit bereits zum zweiten Mal als besten deutschen Spieler auserkoren. Schon Anfang 2020 sicherte sich der gebürtige Hamburger den Titel. Trotz namhafter Konkurrenz schien auch in diesem Jahr nichts am 19-Jährigen vorbeizuführen.

Nationale Erfolge legen Umuts Grundstein

Ein harte Saison liegt hinter den deutschen Profis. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde eine Vielzahl der FIFA-Wettbewerbe abgesagt, was die Chancen sich auf der großen Bühne zu beweisen, erheblich eingeschränkt hat. Doch „RBLZ_Umut“ konnte die wenigen Gelegenheiten nutzen, um die Welt von seinem Qualitäten am Controller zu überzeugen.

Als Teil des Rosters von RB Leipzig spielte der Deutsche in VBL Club Championship groß auf und hatte maßgeblichen Anteil an der Qualifikation für das Grand Final. Über die gesamte Saison hinweg blieb er in den 1v1-Matches auf der PlayStation ungeschlagen. Am Ende unterlagen die Sachsen allerdings im Halbfinale dem späteren Vizemeister FC St. Pauli rund um Herausforderer „xMusti19″. In der Einzeldisziplin krönte sich das Talent durch einen Finalsieg über „DullenMIKE“ jedoch zum Champion.