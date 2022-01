Afrika Cup: Torhüter der Komoren negativ getestet

Die Fußball-Nationalmannschaft der Komoren kann nun doch noch auf den Einsatz von Ali Ahamada im Achtelfinale des Afrika Cups am Montagabend hoffen.

Wie der nationale Verband am Nachmittag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, fielen die Coronatests von Ahamada negativ aus, noch liegt aber keine Spielerlaubnis vor. In der Runde der besten 16 treffen die Komoren auf Gastgeber Kamerun (20.00 Uhr).

Ahamada "ist negativ", sagte Verbandspräsident Said Ali Said Athouman: "Er hat zusätzliche Tests gemacht, alles ist in Ordnung". Der afrikanische Kontinentalverband CAF wolle ihn derzeit aber noch nicht spielen lassen.