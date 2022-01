Olympia: Arndt Peiffer traut den deutschen Biathleten in Peking viel zu

Trotzdem: Arnd Peiffer glaubt ungeachtet aller Widrigkeiten an einen deutschen Coup in Peking.

Peiffer adelt Kühn

Arnd Peiffer: Ich freue mich, dass ein paar unserer Männer, die sich im vergangenen Jahr unter Wert verkauft haben, jetzt wieder deutlich konkurrenzfähiger sind – allen voran natürlich Johannes Kühn. Er hatte mit Verletzungen und Schießproblemen eine schlechte letzte Saison gehabt. Mit seinem Sieg vor allem in Hochfilzen hat er gezeigt, was möglich ist.

Peiffer: „Traue allen viel zu“

SPORT1: Wem von den deutschen Männern trauen Sie am meisten zu in Peking?

Peiffer: Das Schöne ist, dass ich allen viel zutraue. Wenn Benedikt Doll es am Schießstand gut hinbekommt, ist er immer ein Kandidat für das Podest. Aktuell ist aber Johannes unser Stärkster. Er gibt am Schießstand eine gute Figur ab und ist auf der Strecke einfach klasse.

Peiffer: Ich bin beeindruckt, dass er nach seiner Verletzung so stark ist, vor allem läuferisch. So einer wie Émilien tut dem Sport richtig gut. Bei ihm ist immer alles möglich. Im Massenstart in Frankreich läuft er vorne weg und dann weiß man nicht, ob das komplett in die Hose geht oder ob er ein brillantes Rennen hinlegt. Er bereichert den Sport.