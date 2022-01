Olympia: Dänischer Fahnenträger Nielsen positiv getestet

Frans Nielsen, designierter Fahnenträger des dänischen Olympia-Teams in Peking, ist positiv auf Corona getestet worden.

Frans Nielsen, Eishockey-Profi bei den Eisbären Berlin und designierter Fahnenträger des dänischen Olympia-Teams in Peking, ist wie sieben weitere Spieler und Spielerinnen der Dänen positiv auf Corona getestet worden. Das gab der dänische Eishockey-Verband bekannt.

Man hoffe dennoch, möglichst viele der Infizierten mit zu den Winterspielen nach Peking (ab 4. Februar) nehmen zu können, hieß es. Die Frauen sollen am Donnerstag, die Männer am kommenden Montag in die chinesische Hauptstadt aufbrechen.