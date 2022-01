Fighting Game Rückblicke 2021 - Teil 2: Die Highlights zu Smash, SFV und mehr

Rollback Netcode wird zum Standard

Netplay war immer eine Krux von Fighting Games. Die Spiele des Genres leben von ihrem Versus-Mode. Es liegt in der Natur der Materie. Doch in der Vergangenheit haben es selbst große Entwickler nicht geschafft, Spieler mit einer soliden Online-Erfahrung zu versorgen. Es gab hier natürlich Ausnahmen. Prominente Beispiele für Titel mit überlegenen Online-Modi sind zum Beispiel Killer Instinct und Skullgirls.

Rollback Netcode löst dieses Problem. Er wurde von Evo-Mitgründer Tony „Pond3r“ Canon entwickelt und wurde seitdem in wenig Spielen der großen Publisher genutzt. Mittlerweile arbeitet Tony mit seinem Bruder Tom an Project L, dem Fighting Game von Riot Games .

Alle großen Releases aus 2021 nutzen Rollback Netcode. Und Spiele, die angekündigt wurden, versprechen mittlerweile prominent den Einsatz dieser Technologie. Doch nicht nur das. Zur Freude der Community hat Entwickler Arc System Works retroaktiv Rollback Netcode in die PC-Version ihres beliebten Titels BlazBlue: Central Fiction integriert. Auch BlazBlue Cross Tag Battle wird in Zukunft ein solches Update erhalten. Spieler hoffen nun auf eine ähnliche Ankündigung für Guilty Gear XRD Rev2.

Super Smash Bros. Ultimate ist „Feature Complete“

Die Integration von Sora ist damit das letzte Stück in einem Puzzle voller, zuvor undenkbarer, Crossover-Deals. Super Smash. Bros Ultimate vereint Charaktere aus den unterschiedlichsten Franchises und Plattformen. Was mit Solid Snake, Pac Man und Sonic begann, führte zu solchen Zusätzen wie Cloud Strife, Minecraft Steve und Joker, aus Persona 5. Die initiale Tagline des Titel, „Everyone is here“, geht damit weit über das hinaus, was die eigentliche Prämisse von Super Smash Bros. Ultimate war, nämlich dass jeder bisherige Kämpfer des Franchises spielbar sein wird.