Europameisterschaft: Sportmediziner Bloch mit Rat an DHB wegen Corona

Wagner hatte am Sonntag nach überstandener Corona-Infektion ein Blitz-Comeback im Hauptrundenspiel gegen Schweden (21:25) gegeben, dabei aber nach nur wenigen Minuten über Atemnot geklagt. "Man sieht an genau so einem Fall, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen corona-infizierten Spieler sofort in den Wettkampf zurückzuschicken", sagte Bloch.