Bundesliga: Sardar Azmoun verstärkt Bayer Leverkusen ablösefrei im Sommer

Wer nun glaubt, die Scouts der Werkself hätten in den Weiten Osteuropas oder des nahen Ostens ein Wunderkind in den Stand eines Profifußballers erhoben, der irrt. Zumindest, was das Alter angeht. Denn mit Azmoun betritt ein gestandener Nationalstürmer das Bundesliga-Parkett. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

39 Tore in 60 Spielen erzielte der Iraner bereits für sein Heimatland, und auch für seinen derzeitigen Verein Zenit St. Petersburg hat er beeindruckende Zahlen vorzulegen. 85 Torbeteiligungen in 104 Partien stehen für den 27-Jährigen beim russischen Meister zu Buche, der laut transfermarkt.de mit 25 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Profi der Premier Liga ist.

Aus seiner Heimat zog es den baldigen Leverkusener 2013 zunächst zu Rubin Kazan und FK Rostov, ehe er in St. Petersburg eine Leistungsexplosion erlebte und zu einem Spieler von internationaler Klasse reifte. Drei Mal in Folge wurde er dort Meister und 2020 sogar Torschützenkönig.

Bayer Leverkusen setzte sich gegen die Konkurrenz durch

Bereits im Juli war Bayer Leverkusen laut SPORT1-Informationen im Austausch mit Zenit und bereit, 14 Millionen Euro plus Boni an den Tabellenführer der Premier Liga zu überweisen. Der ließ sich nicht überzeugen und so verblieb der Stürmer bis auf Weiteres in Russland.