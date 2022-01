Bochum bestreitet Testspiel gegen Fortuna

VfL Bochum bestreitet am kommenden Donnerstag (14.00 Uhr) an der Castroper Straße ein Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum bestreitet am kommenden Donnerstag (14.00 Uhr) an der Castroper Straße ein Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Die Partie wird auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion ausgetragen.