Fortnite: Der Granatwerfer ist zurück! Das hat sich geändert

Neue Waffen sorgen für Abwechslung und Spielspaß in Fortnite © Epic Games

Fortnite Kapitel 3 Season 1 ist aktuell noch in vollem Gange und jetzt hat Epic Games den Granatwerfer zurückgebracht. Alle wichtigen Infos zur Waffe findet ihr hier.

Das Fortnite Mid Season Update 19.10 hat erst vor wenigen Tagen die Insel durchgeschüttelt. Epic Games hat einige Spielelemente aus der Vergangenheit zurück in den Battle-Royale-Shooter gebracht, unter anderem Tilted Towers, einer der beliebtesten Landeorte aller Zeiten.

Allerdings feiert auch der Granatwerfer mit dem Patch in Fortnite sein Comeback. Das letzte Mal haben wir ihn in Patch 11.30 gesehen, als wir noch mit Schneebällen auf die Gegner gefeuert haben. Haben die Entwickler seitdem an der Waffe herumgeschraubt?