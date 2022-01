Handball-EM: DHB-Team raus - so sehen sie die Finalrunde trotzdem live im TV

Das EM-Aus des DHB-Teams hat auch Auswirkungen auf die TV-Übertragungen der EM in Ungarn und der Slowakei. Deutschland verliert zuvor gegen Schweden.

Das feststehende EM-Aus der deutschen Handballer hat auch Auswirkungen auf die TV-Übertragungen der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei.

So ist nun fix, dass die beiden Halbfinals am kommenden Freitag (18 und 20.30 Uhr) sowie das Endspiel am Sonntag (18 Uhr) live bei Eurosport im Free-TV übertragen werden. (Die Handball-EM im LIVETICKER)