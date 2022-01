Bundesliga: 1. FC Köln testet gegen Schalke 04, FSV Mainz spielt gegen Eintracht Frankfurt

"Halt die Fresse!" So reagiert Baumgart auf Fan-Provokation

Der 1. FC Köln bestreitet ein Testspiel gegen Zweitligist Schalke 04 am Donnerstag. Auch die Lokalrivalen FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt messen sich.

Bundesligist 1. FC Köln hat mit Zweitligist Schalke 04 am Donnerstag (13.00 Uhr) ein Testspiel vereinbart.

Die Kölner feiern in der Partie ein Wiedersehen mit ihren Ex-Spielern Simon Terodde und Dominick Drexler, die jetzt für die Königsblauen auflaufen.

Mainz und Frankfurt messen sich in Testspiel

Auch die Lokalrivalen FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurt nutzen die Pause zu einem Testspiel. Die Partie der Rhein-Main-Nachbarn geht am Donnerstag (14.00) im Mainzer Bruchwegstadion über die Bühne.

Der VfL Bochum bestreitet derweil am Donnerstag (14.00 Uhr) an der Castroper Straße ein Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Die Partie wird auf dem Leichtathletikplatz am Vonovia Ruhrstadion ausgetragen.