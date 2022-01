congrav new sports gewinnt „Großen Stern des Sports“

Der Sportverein congrav new sports aus Halle an der Saale ist mit dem „Großen Stern des Sports“ in Gold ausgezeichnet worden.

Der Sportverein congrav new sports aus Halle an der Saale ist mit dem „Großen Stern des Sports“ in Gold ausgezeichnet worden. Bei einer digitalen Veranstaltung in Berlin vergab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montagvormittag im Beisein von DOSB-Präsident Thomas Weikert den vom Deutschen Olympischen Sportbund initiierten Breitensport-Preis.