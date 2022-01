FIFA 22 - VBL: Leipzig wird Herbstmeister, Drama um Bayer04

Der Kampf um die VBL Club Championship ist in vollem Gange. Nach kurzer Winterpause trafen die Vereine im ersten Doppelspieltag des neuen Jahres aufeinander, um die nächsten Punkte auszuspielen. Die Matches stellten dieses Mal sowohl den Abschluss der Hinrunde als auch den Auftakt in die zweite Saisonhälfte dar. Neben den Herbstmeistern wurden außerdem die direkten Qualifikanten für den DFB ePokal gekürt.

Süd-Ost-Division: Leipzig und Ingolstadt im Gleichschritt, Bayrisches Trio sichert sich Pokal-Ticket

Die Offensive der Roten Bullen konnte von den mittlerweile ins hintere Mittelfeld abgerutschten Lilien nicht aufgehalten werden. Neben den beiden Klubs an der Tabellenspitze endete der erste Spieltag auch für Nürnberg, Augsburg, Heidenheim und Fürth mit einem Highlight. Die Top-6 hat den Sprung in die Hauptrunde des DFB ePokals geschafft.

Der Rückrundenauftakt verlief für die Leipziger dagegen weniger positiv. Durch eine überraschende Niederlage gegen Mainz 05 mussten die „Rebelz“ den Platz an der Sonne an die Konkurrenz aus der Audi-Stadt abgeben. Lediglich Umut, seines Zeichens frischgebackener eFootballer des Jahres 2021, bewies einmal mehr im Einzelmatch seine Klasse und sicherte seinem Klub drei wichtige Zähler. Da sich die Verfolger allerdings gegenseitig die Punkte klauten, blieb der komfortable Vorsprung auf die ärgsten Verfolger erhalten.

Nord-West-Division: H96 oben auf, Pokal-Drama um Bayer04

In Nordwesten beherrschte an Spieltag 13 vor allem der Kampf um die Qualifikation für den DFB ePokal das Geschehen. Nachdem die Profis von Bayer 04 Leverkusen im direkten Matchup mit den Mannen von Borussia M‘Gladbach die Oberhand behielten, zogen sie in der Tabelle an den Fohlen vorbei und standen schon mit einem Bein in der Hauptrunde.