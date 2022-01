Blizzard Update - Hoffnung auf Overwatch 2?

Blizzard gibt Einblicke in die Zukunft des Publishers © Blizzard

Blizzard informiert über Veränderungen in der Unternehmensstruktur als Reaktion auf die Sexismusvorwürfe aus dem November 2021 und kündigt neuen Content für seine Spiele an.

Am 20.01.2022 hat Blizzard über seine Webseite und sozialen Medien ein neues Memo veröffentlicht. In diesem informiert Mike Ybarra, Geschäftsführer von Blizzard, über die Konsequenzen, die Blizzard Entertainment nach den Sexismusskandalen im November 2021 gezogen hat.

Höchste Priorität: Vertrauen wiederherstellen

„ Unsere höchste Priorität – jetzt und in der Zukunft – ist die Arbeit, die wir leisten, um euer Vertrauen in Blizzard wiederherzustellen “ (Übers. d. Red.) heißt es im Text, den Blizzard veröffentlicht hat.

Mike Ybarra verspricht, dass Blizzard sich dem Wandel verschrieben hat und der Community zuhört. Als Maßnahme zur Implementierung eines sichern, integrativen und kreativen Arbeitsumfeldes hat Blizzard neue Stellen für seine Mitarbeiter geschaffen. Allen voran reagiert Blizzard mit einem Leiter für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion - eine Position, die in den Augen der Community längst überfällig war. Des Weiteren führt das Unternehmen einen Kulturbotschafter zur Wahrung der firmeninternen Werte sowie einen neuen Personalchef ein. Blizzard betont zudem, dass diese Maßnahmen nur der Anfang der Arbeit sind.

Mike Ybarra kündigt auch auf seinem Twitteraccount einen offeneren Dialog mit der Spielercommunity an.

Neue Hoffnungen auf Overwatch 2 und andere Updates

Am Ende der Mitteilung kündigt Blizzard an, dass der Spieleentwickler in der kommenden Woche ein Update mit neuem Content für seine Spiele veröffentlichen wird. Ein Beisatz mit großer Bedeutung: Vor allem im Bereich Overwatch wartet die Community schon lange auf ein Update auf Overwatch 2.