Medien: Eriksen vor Unterschrift bei Brentford

Die Rückkehr des dänischen Fußball-Nationalspielers Christian Eriksen in die englische Premier League steht offenbar kurz bevor. Rund sieben Monate nach seinem Herzstillstand bei der EM soll sich der 29-Jährige laut des Portals The Athletic mit dem FC Brentford auf einen Vertrag über sechs Monate mit der Option auf eine weitere Saison geeinigt haben.

Eriksen, der von einer WM-Teilnahme am Jahresende in Katar träumt, stand zuletzt bei Inter Mailand unter Vertrag. Wegen einer Regel in Italien, die das Spielen mit eingesetztem Defibrillator untersagt, kann der Mittelfeldspieler seine Karriere dort nicht fortsetzen.