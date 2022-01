Überraschendes Comeback: Jansrud fährt nach Peking

Jansrud geht überraschenderweise in Peking an den Start © AFP/SID/PATRICK T. FALLON

Ski-Olympiasieger Kjetil Jansrud wird nun doch an den Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) teilnehmen. "Alle haben gedacht, dass ich am Ende bin. Aber das bin ich nicht", sagte der 36-Jährige norwegischen Medien. Bei Instagram schrieb er: "Ich hatte Glück, dass mein Körper in einer Art und Weise geheilt ist, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte."