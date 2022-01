Coronatests in Peking: CT-Wert von 40 auf 35 gesenkt

Ski-Boss denkt an Boykott der Winterspiele

Der umstrittene CT-Richtwert für Coronatests bei den Olympischen Winterspielen in Peking wird gesenkt. Die Grenze in Deutschland ist aber immer noch nicht niedriger.

Der umstrittene CT-Richtwert für Coronatests bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) wird von 40 auf 35 gesenkt.

Das gaben das IOC und das chinesische Organisationskomitee am Sonntag bekannt. Zuletzt hatte es heftige Kritik am bislang maßgeblichen hohen Wert gegeben.

Je tiefer der CT-Wert, desto höher ist bei COVID-19 in der Regel die Viruslast im Körper. In Deutschland gilt die Grenze von 30, Getestete gelten ab diesem Wert als nicht mehr ansteckend.

Felix Loch: Wahnsinn, wie dort getestet wird“

Es sei „Wahnsinn, wie dort getestet wird“, sagte zuletzt etwa Rodel-Rekordweltmeister Felix Loch zum China-Wert: „Das macht in Deutschland oder Europa niemand mehr.“

Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), hatte in der Angelegenheit bereits eine grundsätzliche Lösung in Aussicht gestellt. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk äußerte er die Hoffnung, der CT-Wert werde bei den Spielen in einen Bereich „um die 35, um die 32″ gesenkt.