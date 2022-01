Auger-Aliassime sorgt mit Viertelfinaleinzug für Novum

Felix Auger-Aliassime etabliert sich immer mehr auf dem höchsten Level bei Grand-Slam-Turnieren. Nach Wimbledon und den US Open schaffte der 21-Jährige nun auch bei den Australian Open den Sprung ins Viertelfinale und sorgte damit für ein Novum. Durch den 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4)-Sieg gegen den früheren US-Open-Champion Marin Cilic (Kroatien) stehen erstmals zwei Kanadier gleichzeitig in der Runde der letzten Acht in Melbourne.