NFL: Brady-Zukunft nach dramatischem Aus offen - Chiefs mit Spektakel weiter

Die Kansas City Chiefs mit ihrem Star-Quarterback Patrick Mahomes schafften es in der Nacht mit einem Offensivspektakel gegen die Buffalo Bills in die nächste Runde. Beim 42:36 nach Verlängerung gab es drei Führungswechsel und 25 Punkte in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit. Ein Field Goal rettete die Chiefs in die Overtime, in der ein Touchdown das Weiterkommen besiegelte.