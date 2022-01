Ex-Bayern-Star Renato Sanches vor Abgang aus Lille - Arsenal und Mailand interessiert?

Renato Sanches hat sich in der vergangenen Saison mit LOSC Lille den französischen Meistertitel gesichert. Aktuell steht seine Mannschaft aber nur auf dem enttäuschenden zehnten Platz.

Der ehemalige Bayern-Star wurde bereits in der vergangenen Saison mit einem Abgang aus Frankreich in Verbindung gebracht, jedoch verbrachte der 24-Jährige eine weitere Saison in Lille. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)