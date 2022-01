Dramatisches Aus für NFL-Champion Tampa - macht Brady Schluss?

Für Footballstar Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers ist der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der US-Profiliga NFL früh geplatzt.

Für Footballstar Tom Brady und Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers ist der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung in der US-Profiliga NFL auf dramatische Art und Weise früh geplatzt. Das Team aus Florida unterlag trotz einer Aufholjagd den Los Angeles Rams im Viertelfinale der Play-offs mit 27:30. Es könnte Bradys letztes Spiel gewesen sein.

Tampa Bay glich zunächst im Schlussviertel einen 13:27-Rückstand aus und wähnte sich bereits in der Verlängerung. Doch ein verwandeltes Field Goal vier Sekunden vor dem Ende von Rams-Kicker Matt Gay verhinderte eine fulminante Aufholjagd des Titelträgers.

Mit Brady, siebenmaliger Super-Bowl-Sieger, hat es in der Meisterrunde den nächsten Star-Quarterback erwischt. Bereits im Achtelfinale war Ben Roethlisberger in seinem letzten NFL-Spiel mit den Pittsburgh Steelers gescheitert, am Samstag erwischte es Aaron Rodgers und die Green Bay Packers beim 10:13 gegen die San Francisco 49ers. Rodgers (38) ließ nach der Niederlage seine Zukunft offen.