3. Liga: SC Verl – SV Meppen (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Meppen trifft am Mittwoch (19:00 Uhr) auf Verl. Am vergangenen Spieltag verlor der SC Verl gegen den FC Viktoria Köln und steckte damit die zehnte Niederlage in dieser Saison ein. Der SV Meppen musste sich am letzten Spieltag gegen den FSV Zwickau mit 1:3 geschlagen geben. Das Hinspiel hatte Meppen zu Hause mit 2:0 für sich entschieden.