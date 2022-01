NFL-Playoffs: Tom Brady scheitert mit Tampa Bay Buccaneers - Rams vereiteln Comeback

So spektakulär wird der Super Bowl 2022

Im Duell mit den Los Angeles Rams musste der erfolgreichste Quarterback der Geschichte in der Divisional Round die Segel streichen - im heimischen Raymond James Stadium kassierten die Bucs eine 27:30-Pleite. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Ein spätes Comeback in einem turbulenten Schlussviertel wurde letztlich nicht belohnt, die Mission Titelverteidigung ist damit gescheitert. Los Angeles steht im Championship Game der NFC und trifft dort auf die San Francisco 49ers .

Rams dominieren die Partie früh

Gegen die hochkarätig besetzte Mannschaft der Rams kamen Brady und Co. lange kaum zum Zug. Während die Gäste aus Los Angeles in den ersten beiden Vierteln jeweils zehn Punkte erzielten, mussten sich die Hausherren mit einem Field Goal begnügen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Das große Problem: Der Pass Rush der Rams erstickte viele Angriffe von Tampa schon im Keim. Immer wieder wirbelten Aaron Donald, Von Miller und Co. die aber auch von Verletzungssorgen geplagte O-Line vor Brady durcheinander. Gleich dreimal wurde der Spielmacher gesackt.

Unter dem Strich standen bei Brady letztlich 329 Yards Raumgewinn, 30 seiner 54 Passversuche kamen an. Einer Interception ließ er einen Touchdown folgen. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Erst in der zweiten Hälfte kamen die Bucs zum ersten Touchdown, Leonard Fournette trug den Ball in die Endzone, am Ende des dritten Viertels hatte die Brady-Truppe auf 13:27 verkürzt.