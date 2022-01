Bundesliga: Diesen Tolisso müssen die Bayern halten! - Kommentar

Leistungsträger oder Mitläufer? An Corentin Tolisso schieden sich seit seinem Wechsel von Olympique Lyon zum FC Bayern im Sommer 2017 oft die Geister – was in erster Linie an der großen Verletzungsanfälligkeit des Franzosen lag. Zu selten erlaubte es ihm sein Körper, seine Fähigkeiten konstant abzurufen.