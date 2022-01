Größter Fehler des BVB: Rummenigge gibt Watzke recht

Rummenigge: „Fulminantes Comeback“

Gemeinsam mit Hoeneß sei er in London damals zum Stadion gefahren worden, was wegen der chaotischen Verkehrssituation anderthalb Stunden gedauert habe: „Keiner hat ein Wort gesagt. Wir wussten ganz genau: Dieses Spiel müssen wir gewinnen, egal was passiert. Da müssen wir zeigen, dass wir nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland der Beste sind. Von dem Tag an war es in gewisser Weise ein Selbstläufer. Das Selbstbewusstsein war zurück.“