Anzeige

Handball-EM 2022: Norwegen beendet Siegesserie der Spanier Norwegen beendet Spaniens Siegesserie

Bitter im Pech: Hier legt sich Deutschlands Torwart den Ball selbst rein

SID

Der Titelverteidiger ist geschlagen: Spanien verpasst gegen Norwegen den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale der EM.

Titelverteidiger Spanien hat bei der Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale verpasst.

Der aktuelle Champion unterlag am Sonntagabend in Bratislava dem EM-Dritten Norwegen 23:27 (11:14) und kassierte dabei die erste EM-Niederlage nach turnierübergreifenden zuvor 17 Siegen in Folge. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Anzeige

Die Hauptrundengruppe 2, in der Deutschland nach dem 21:25 gegen Schweden keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, steuert nun auf ein spannendes Finale im Kampf um die Teilnahme an den Medaillenspielen in Budapest zu. Sowohl die Spanier als auch Vizeweltmeister Schweden und Norwegen haben vor dem letzten Spieltag 6:2 Punkte auf dem Konto. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Während Schweden und Norwegen am Dienstag (20.30) im direkten Duell aufeinandertreffen, treten die Spanier wenige Stunden zuvor (15.30 Uhr) gegen Polen an. Die Polen hatten am Sonntag im ersten Spiel des Tages in der slowakischen Hauptstadt beim 29:29 (13:12) gegen Russland die Chance auf den ersten Sieg in der Hauptrunde liegen lassen. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball)

Polen und Russland, am Dienstag (18.00 Uhr) letzter Gruppengegner des DHB-Teams, haben keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale.

Alles zur Handball-EM 2022 auf SPORT1: