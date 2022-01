Afrika Cup: Nigeria scheitert im Achtelfinale an Tunesien

Mitfavorit Nigeria ist beim Afrika-Cup in Kamerun überraschend bereits im Achtelfinale gescheitert.

Die Super Eagles verloren am Sonntagabend in Unterzahl mit 0:1 (0:0) gegen Tunesien. Der Sieger von 2004 trifft in der Runde der letzten Acht auf Burkina Faso, das sich mit 7:6 im Elfmeterschießen gegen Gabun durchgesetzte hatte.