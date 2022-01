Transfermarkt: Christian Eriksen wohl mit FC Brentford aus der Premier League einig

Christian Eriksen steht nach seinem Abschied von Inter Mailand wohl vor einem Wechsel in die Premier League. Davor sind aber offenbar noch einige Details zu klären.

Die „Bees“ stiegen in der vergangenen Saison in die höchste englische Spielklasse auf und stehen dort aktuell auf dem 14. Tabellenplatz.

Eriksen musste Inter Mailand verlassen

Der 29-Jährige war bei der EM im vergangenen Jahr in der Partie gegen Finnland zusammengebrochen und musste noch auf dem Feld wiederbelebt werden.

Der Vertrag des Dänen mit Inter Mailand wurde daraufhin aufgelöst , da es in der Serie A untersagt ist, mit einem Defibrillator aufzulaufen, welcher Eriksen eingesetzt werden musste. Da er deswegen ablösefrei ist, gilt das Ende des Transferfensters (31. Januar) für Eriksen, der sich zuletzt beim dänischen Klub Odense Boldklub fitgehalten hatte, nicht.

Für Eriksen wäre der Wechsel zu Brentford, das westlich von London gelegen ist, eine Rückkehr in alte Gefilde. Bereits von 2013 bis 2020 spielte Eriksen in der Premier League und lief für Tottenham Hotspur auf. Sein Berater Martin Schoots sagte zuletzt, dass sich eine Rückkehr in den englischen Fußball „wie eine Heimkehr“ anfühlen würde.