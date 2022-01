Bundesliga: Serge Gnabry trifft wie Robert Lewandowski zum sechsten Mal in Folge zweistellig

Beim 4:1-Erfolg der Münchner in der Hauptstadt trug sich neben Corentin Tolisso, Thomas Müller und Leroy Sané auch Serge Gnabry in die Torschützenliste ein, der mit seinem Treffer etwas schaffte, was zuvor nur Teamkollege Robert Lewandowski gelungen war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gnabry zieht mit Lewandowski gleich

Insgesamt kommt der 26-Jährige in dieser Zeit auf 63 Bundesliga-Tore. Gnabry hat 2021/22 nun bereits so viele Treffer erzielt wie in der kompletten vergangenen Saison. Hinzu kommen alleine in Deutschlands höchster Spielklasse 35 Vorlagen - eine beeindruckende Bilanz.