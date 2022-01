Handball-EM 2022 & Deutschland: Schreckmoment um Hendrik Wagner

Mit von der Partie bei der 21:25 (10:12)-Niederlage gegen Vizeweltmeister Schweden in Bratislava war auch der nachnominierte Hendrik Wagner , einer der ersten Akteure aus dem Corona-Lazarett.

Die allerdings warf nach Abpfiff durchaus bedenkliche Fragen auf, denn: Der 24-jährige kämpfte bereits nach wenigen Augenblicken mit Atemproblemen - und schied sogleich wieder angeschlagen aus, nachdem er sich neben einem Treffer in der Folge einen Fehlwurf und weitere Unkonzentriertheiten geleistet hatte.

Rückkehrer Hendrik Wagner mit Atemnot gleich wieder aus

Und musste einräumen, dass Wagner „nicht in der Verfassung zu spielen“ war, auch wenn dieser zunächst keinen Anlass zur Sorge gegeben hatte. „Die Ärzte haben ihn untersucht und es war alles gut.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Gislason habe „ihn beim Warmmachen ein paar Mal gefragt, wie es ihm geht. Da hat er gesagt, dass alles okay ist. Aber auf dem Spielfeld ist es etwas Anderes, wenn du dann drei Minuten mit vollem Einsatz hin und her rennen musst. Aber wenn er sagt, dass es nicht geht, höre ich auf ihn.“ (die Handball-EM im LIVETICKER)

Gislason erklärt besorgniserregende Situation

Der linke Rückraumspieler war bereits am vergangenen Sonntag als Nachrücker für Julius Kühn in der slowakischen Hauptstadt eingetroffen. Dort musste er sich jedoch wegen eines positiven PCR-Tests umgehend in Isolation begeben.