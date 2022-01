Bundesliga: Hertha BSC – FC Bayern München, 1:4 (0:2)

Kurz darauf bereitete Kingsley Coman das 1:0 des Gasts durch Corentin Tolisso vor (24.). Für den zweiten Tagestreffer zeichnete Thomas Müller verantwortlich, der auf Vorlage von Joshua Kimmich erhöhte (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Leroy Sané schraubte das Ergebnis in der 74. Minute mit dem 3:0 für den FCB in die Höhe. Für einen komfortablen Vorsprung sorgte Serge Gnabry, der nach Zuspiel von Kimmich zum 4:0 zugunsten des Ligaprimus traf (78.). In der Schlussphase gelang der Heimmannschaft noch der Ehrentreffer (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem FC Bayern München am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Hertha BSC.