Handball-EM 2022: Deutschland unterliegt Schweden - keine Chance mehr auf Halbfinale

Die DHB-Auswahl unterlag Schweden mit 21:25, kassierte die dritte Niederlage im dritten Hauptrundenspiel und hat schon vor dem Ende der zweiten Turnierphase keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Finalspielen in Budapest.

Deutschland liefert Schweden Kampf

„Abwehrmäßig haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Vorne haben wir auch gut gespielt. In der letzten Viertelstunde kommen wir aber nicht mehr so voran und dann setzt sich Schweden ab. Wir schmeißen vier Bälle in der ersten Welle weg. Das ist unglaublich bitter und raubt uns die Arbeit“, analysierte Gislason nach dem Spiel in der ARD. (Die Handball-EM im LIVETICKER)