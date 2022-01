13 Weltcup-Siege: Geiger überholt Thoma

Skispringer Karl Geiger hat in Titisee-Neustadt seinen 12. und 13. Weltcupsieg gefeiert.

Skispringer Karl Geiger hat in Titisee-Neustadt seinen 12. und 13. Weltcupsieg gefeiert, in der „ewigen“ Bestenliste zog er damit am früheren Vierschanzentournee-Sieger Dieter Thoma vorbei und ist nun fünftbester Deutscher.