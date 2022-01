Kroos schrammt mit Real knapp an Blamage vorbei

Anzeige

Vinicius und Real Madrid holen einen Punkt gegen Elche © AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

SID

Eine Woche nach dem Sieg in der Supercopa ist Rio-Weltmeister Toni Kroos mit Real Madrid in La Liga knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Der spanische Fußball-Rekordmeister rettete am Sonntag in der Nachspielzeit ein 2:2 (0:1) gegen den FC Elche. Der Vorsprung des Tabellenführers beträgt nach 22 Spieltagen weiter vier Punkte auf den FC Sevilla.