Rückkehr aus Corona-Isolation: Wagner im DHB-Kader für Schweden-Spiel

Der Zweitligaspieler von den Eulen Ludwigshafen durfte nach zwei negativen PCR-Tests die Corona-Isolation im Teamhotel verlassen und steht im 16er-Kader für die Partie gegen Vizeweltmeister Schweden am Sonntagabend (18.00 Uhr) in Bratislava. (Die Handball-EM im LIVETICKER)

Der 24-jährige Wagner war bereits am vergangenen Sonntag als Nachrücker für Julius Kühn in der slowakischen Hauptstadt eingetroffen. Dort musste er sich jedoch wegen eines positiven PCR-Tests umgehend in Isolation begeben.