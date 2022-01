Polen verpasst Sieg nach kurioser Schlussphase - Rot für Petkovic

Polen verpasst in der Hauptrunde der Handball-EM gegen Russland seinen ersten Sieg haarscharf. Die Schlussphase ist furios, auch Coach Petkovic fliegt.

Dieses Finish war furios: Polen hat in der Hauptrunde der Handball-EM seinen ersten Sieg haarscharf verpasst, seinem Kontrahenten dabei aber unfreiwillig mächtig Schützenhilfe geliefert. (DATEN Tabellen der Handball-EM)

Gegen das russische Team des langjährigen Bundesliga-Trainers Velimir Petkovic kamen die Polen nicht über ein 29:29 (13:12) hinaus und kassierten den Ausgleichstreffer dabei in der Schlusssekunde. (die Handball-EM im LIVETICKER)

Die Polen stehen in der deutschen Hauptrundengruppe 2 nun bei 1:5 Punkten, die Russen bei 3:5 Zählern.

Handball-EM: Polen verliert kurios - Petkovic sieht Rote Karte

Die Zuschauer in Bratislava erlebten eine kuriose Schlussphase. Nach einer Roten Karte gegen Petkovic zwölf Sekunden vor dem Ende spielten die Polen in Überzahl und gingen zwei Sekunden vor Schluss durch den sechsten Treffer von Michal Daszek in Führung.