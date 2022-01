Bundesliga: RB Leipzig – VfL Wolfsburg, 2:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Willi Orban brach für RB Leipzig den Bann und markierte in der 75. Minute die Führung. Gvardiol erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (83.). Am Schluss siegte Leipzig gegen den VfL.

Wolfsburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Insbesondere an vorderster Front kommt der VfL Wolfsburg nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Der VfL kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Wolfsburg musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten neun Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.