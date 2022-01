Skispringen: Geiger siegt auch in Titisee und verteidigt Gesamtführung - Eisenbichler top

Die deutschen Skisprung-Asse Karl Geiger und Markus Eisenbichler glänzen auch beim zweiten Wettkampf in Titisee-Neustadt - Gesamtführung inklusive.

Skispringer Karl Geiger hat beim Weltcup in Titisee-Neustadt auch den zweiten Wettkampf gewonnen und seinen vierten Saisonsieg gefeiert. (das Springen zum Nachlesen im Liveticker)

Keine zwei Wochen vor Olympia springen die DSV-Adler weiter in bestechender Form.

DSV-Adler um Geiger und Eisenbichler in starker Olympia-Form

Severin Freund (Rastbüchl), der am Samstag seine letzte Chance auf die Peking-Norm vergeben hatte, kam auf den 14. Platz, der ihm am Vortag wahrscheinlich das Olympia-Ticket gesichert hätte. ( Skisprung-Weltcup: Kalender der Saison 2021/22)

Paschke scheidet erneut vorzeitig aus

Der am Sonntag für die Winterspiele nominierte Constantin Schmid (Oberaudorf) wurde 16., Pius Paschke (Kiefersfelden), der ebenfalls am Sonntag noch sein Peking-Ticket erhalten hatte, schied als 31. wie am Vortag im ersten Durchgang aus.