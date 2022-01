Bundesliga: Erling Haaland vom BVB offenbar im Krankenhaus untersucht

Erling Haaland wurde am Sonntag offenbar in einem Krankenhaus untersucht. Dort hielt sich der BVB-Stürmer demnach 90 Minuten auf.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, hielt sich der Stürmer am Sonntag zunächst am Trainingsgelände auf, ehe er von Kumpel Ivar Eggja ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei der Untersuchung, die laut der Zeitung 90 Minuten dauerte, war demnach auch Mannschaftsarzt Dr. Markus Braun mit vor Ort.

Der Norweger hatte sich gegen Hoffenheim in der 62. Minute beim Stand von 2:1 für die Dortmunder ohne erkennbare Fremdeinwirkung eine Blessur offenbar an den Adduktoren zugezogen. In der ersten Hälfte wurde Haaland bereits am Knie behandelt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)