Massenstart im Biathlon: Denise Herrmann enttäuscht - Voigt mit Bestleistung

Biathletin Denise Herrmann sorgt bei der Olympia-Generalprobe eine herbe Enttäuschung. Dafür ist Vanessa Voigt so gut wie nie.

Die 33-Jährige belegte im Massenstart über 12,5 km beim Weltcup in Antholz nur den 23. Platz. Dafür überzeugte Vanessa Voigt nach einer tadellosen Schießleistung mit Rang sieben. Es war das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere.

In Abwesenheit von Hanna und Elvira Öberg (Schweden) sowie der Gesamtführenden Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen nutzte die Italienerin Dorothea Wierer die Gunst der Stunde. (DATEN: Der Kalender zum Biathlon-Weltcup)

Biathlon: Herrmann enttäuscht in Antholz

Sie holte ihren ersten Saisonsieg mit zwei Schießfehlern in 35:58,7 Minuten vor Dsinara Alimbekawa aus Belarus (1/+3,7 Sekunden) und Anais Chevalier-Bouchet aus Frankreich (1/+11,6).

Voigt so gut wie nie bei Olympia-Generalprobe

Franziska Preuß, die sich nach Fußverletzung und Corona-Infektion im Aufbau befindet, fehlte in Antholz ebenso wie Vanessa Hinz. Anna Weidel, die für Olympia nominiert wurde, war für den Massenstart nicht qualifiziert. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Ab Montag bereitet sich das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) in einem Höhentrainingslager in Antholz auf Olympia vor. Am 31. Januar ist der Abflug von Frankfurt nach Peking geplant.