NFL: Warum Tom Brady gegen die LA Rams ein echtes Problem hat

So spektakulär wird der Super Bowl 2022

Wiederholt sich in den NFL-Playoffs 2022 nun die Geschichte? Den Los Angeles Rams wäre es Recht, Superstar Brady diesmal eher nicht.

Er empfängt heute ab 21 Uhr deutscher Zeit mit den Bucs die Rams - und die Gefahr, dass es ihm ergeht wie Altmeister-Kollege Aaron Rodgers mit den Green Bay Packers am Tag zuvor ist nicht gering.

Die Rams arbeiten nämlich mit Nachdruck an einem riskanten Masterplan, dem Brady und Co. nun zum Opfer fallen sollen.

NFL: Rams wollen an Brady vorbei in den Super Bowl

Am 13. Februar steigt das NFL-Endspiel im SoFi Stadium in Los Angeles, Heim-Arena der Chargers und der Rams.

„Jetzt - oder sehr lange nicht mehr“, lautete kürzlich eine Überschrift der Zeitung Los Angeles Times , die die Situation gut einfing: Gewinnen die Rams in dieser Saison nicht den Titel, dürfte es auf Jahre hinweg nichts werden. Die Rams setzen nicht auf die langfristige Entwicklung ihrer Mannschaft, sie greifen bewusst kurzfristig an.

Für Quarterback Matthew Stafford wurden die Erstrundenpicks der kommenden beiden Drafts hergegeben, für Linebacker Von Miller etliche Zweit- und Drittrundenpicks. Bei der Talenteziehung wird das Team von Head Coach Sean McVay in den nächsten Jahren also wenig zu sagen haben.

Titeldruck bei den Rams

In der Divisional Round wartet auf die Truppe nun niemand der Titelverteidiger - dem die Rams mit Rückenwind gegenübertreten. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Am vergangenen Wild-Card-Wochenende wurden die Arizona Cardinals nicht nur dominiert - Stafford und Co. ließen den Cards um Spielmacher Kyler Murray beim 34:11-Sieg nicht den Hauch einer Chance.

Dass es gegen die Bucs mit einem Sieg etwas werden kann, haben die Rams zu Saisonbeginn bereits bewiesen. In Woche drei trafen beide Teams schon einmal aufeinander, L.A. siegte mit 34:24. Freilich sind seitdem mehrere Monate vergangen, die Situation in Tampa hat sich aber nicht verbessert. Ganz im Gegenteil.

Viele Ausfälle bei den Bucs

Rams-Defense gegen Brady gefordert

Auch der D-Line um Miller und Tackle-Monster Aaron Donald kommt eine besondere Aufgabe zu. So soll sie nicht nur die Last, das Spiel allein mit der Offense entscheiden zu müssen, von den Schultern ihres Signal Callers nehmen. Gelingt es, den so erfahrenen und besonnenen Brady frühzeitig mit Druck und Sacks zu entnerven, stehen die Siegchancen hervorragend.