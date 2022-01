2. Liga: Regensburg lässt abreißen, Hannover torlos

Frankfurt am Main (SID) - Jahn Regensburg hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga vorerst aus den Augen verloren. Die Regensburger unterlagen am 20. Spieltag der 2. Liga 1:2 (1:1) gegen Holstein Kiel und liegen damit vier Punkte hinter dem Relegationsplatz. Hannover 96 konnte den Schwung aus dem DFB-Pokal nicht in die Liga retten. Die Niedersachsen kamen nicht über ein 0:0 gegen Dynamo Dresden hinaus.