3. Liga: SV Meppen – FSV Zwickau, 1:3 (1:1)

Der FSV Zwickau kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen den SV Meppen. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Meppen, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Zwickau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Luca Horn traf in der zweiten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Marius Hauptmann. Steffen Nkansah nutzte die Chance für den SV Meppen und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der FSV Zwickau brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (82.). Zwickau baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (91.). Schließlich strich der FSV Zwickau die Optimalausbeute gegen Meppen ein.