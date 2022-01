2. Liga: Hannover 96 – SG Dynamo Dresden, 0:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Der Schiedsrichter schickte Michael Akoto von Dresden mit Gelb-Rot zum Duschen (84.). Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.

Hannover findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Der Angriff ist bei der Heimmannschaft die Problemzone. Nur 15 Treffer erzielte Hannover 96 bislang. Sechs Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat 96 momentan auf dem Konto. Hannover erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

In zwei Wochen, am 04.02.2022, tritt Hannover 96 beim 1. FC Heidenheim 1846 an, während SG Dynamo Dresden zwei Tage später FC Hansa Rostock empfängt.