2. Bundesliga: Holstein Kiel siegt bei Jahn Regensburg, Remis zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden

Genau in den Winkel! Perfekter Abschluss lässt Schalke staunen

Holstein Kiel hat seinen 100. Sieg in der 2. Bundesliga gefeiert. Beim SSV Jahn Regensburg siegten die Störche mit 2:1 (1:1). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Indes kam Hannover 96 gegen Dynamo Dresden nicht über ein 0:0 hinaus. Im Heimspiel ließen die Niedersachsen in der Offensive zu viele Chancen ungenutzt.

Regensburg war zwar durch Scott Kennedy (12.) in Führung gegangen, doch Julian Korb (35.) und Alexander Mühling (59., Foulelfmeter) drehten die Partie zugunsten der Kieler. Bei den Gastgebern hatte Max Besuschkow (42.) beim Stand von 1:1 einen Foulelfmeter verschossen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Hannover verpasst drei Punkte

Hannover rangiert in der Tabelle weiter punktgleich mit Dynamo als Zwölfter einen Platz hinter den Sachsen.

Mit zunehmender Spieldauer verflachte das Niveau der Partie entsprechend der Tabellensituation der beiden Teams. Hannover blieb aktiver, scheiterte aber entweder an der Dynamo-Abwehr oder am eigenen Unvermögen. Wie etwa Sebastian Stolze, der in einer aussichtsreichen Position den Ball kläglich verstolperte (73.).