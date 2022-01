Hainer: "Neuer beendet seine Karriere bei uns"

Präsident Herbert Hainer vom Rekordmeister Bayern München geht fest davon aus, dass Kapitän Manuel Neuer seine Karriere an der Isar abschließen wird.

Präsident Herbert Hainer vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München geht fest davon aus, dass Kapitän und Torwart Manuel Neuer (35) seine Karriere an der Isar abschließen wird. "Neuer kann auf dem Niveau, auf dem er spielt, sicherlich noch einige Jahre spielen. Ich gehe fest davon aus, dass Neuer bei uns seine Karriere beendet", sagte Hainer im Interview mit Sky Sport.

Weiter in der Schwebe sei laut Hainer der Verbleib von Nationalspieler Niklas Süle. "Wir haben Süle ein Angebot gemacht. Jetzt liegt es an ihm, das zu akzeptieren oder nicht zu akzeptieren", so der ehemalige Vorstandschef des Sportartikelherstellers adidas.